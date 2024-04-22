Kia Tasman Pickup заснят во время тестирования в США

Автопроизводитель Kia заявил, что Tasman станет его первым глобальным пикапом, но пока не подтвердил, что модель будет продаваться в Соединенных Штатах. Официально, по крайней мере на данный момент, Tasman появится только в Южной Корее, Австралии, на Ближнем Востоке и в Африке. Тем не менее, новое шпионское видео показывает, что среднеразмерный пикап проходит испытания на территории США. На территории Калифорнии был замечен тестируемый прототип, на котором установлены мичиганские номера.

Довольно часто автопроизводители тестируют будущие автомобили в странах, где не планируют продавать продукцию. Но что, если Tasman все-таки появится в США? Если его не будут производить на заводе в Джорджии, то, учитывая Chicken Tax («налог на курицу»), мы ожидаем высокую цену. Этот налог в размере 25 процентов предусмотрен для легких грузовиков, импортируемых в США. Он уходит корнями в администрацию президента Линдона Джонсона и был введен в 1964 году.

Фото: Motor1.com

Опубликованное в TikTok видео, которое представлено ниже, показывает другой прототип Tasman в Австралии. Он также закрыт камуфляжем, но кто-то, кажется, обладает ключом и смог открыть дверь пикапа, сесть внутрь. Салон, вероятно, принадлежит версии повышенной комплектации, судя по обилию оборудования: память сидений, люк, два экрана, подсветка салона и беспроводная зарядка.

Также можно заметить рычаг переключения передач на рулевой колонке и левостороннее расположение руля, несмотря на то, что в Австралии праворульный рынок. Салон, похоже, выполнен в стиле EV9, но кажется немного более грубым из-за массивных дверных ручек. Черная сотовая сетка на приборной панели скрывает воздушные вентиляционные отверстия, управляемые массивными ручками. Хотя это двухместная кабина, также будут доступны другие варианты кузова, включая одноместную кабину и шасси.

По сообщениям, этот пикап, конкурирующий с Ford Ranger, был замечен в метрополитене Сиднея, предположительно, для демонстрации дилерам за закрытыми дверями перед запуском в следующем году. Kia планирует продавать рабочий автомобиль в конфигурациях 4x4 и 4x2 с 2,2-литровым четырехцилиндровым турбодизельным двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Слухи говорят о том, что также рассматривается версия GT с V-образным 6-цилиндровым двигателем. Полностью электрический Tasman, по сообщениям, планируется выпустить в конце 2026 года.

Тем временем мировая премьера запланирована до конца 2024 года. Следует отметить, что Tasman будет лестнично-рамным пикапом, крупнее универсала Hyundai Santa Cruz. Он будет конкурировать не только с Ranger, но и с Toyota Hilux и Volkswagen Amarok.