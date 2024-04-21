Ланда Норрис: "У нас осталось 100 минут до старта гонки"

Молодой пилот команды McLaren, Ландо Норрис, выйдет на стартовую позицию четвёртым на Гран При Китая в Шанхае. Спортсмен надеется на высокое место и возможность попасть на подиум.

В интервью Ландо Норрис поделился своими мыслями о предстоящей гонке, отметив, что начинать с четвёртой позиции дает определенные преимущества. Пилот McLaren обещает приложить все усилия, чтобы продвигаться вперед на трассе. Он подчеркнул, что гонка будет долгой, и многое может измениться на протяжении заезда. Погода в данный момент прохладная, однако Ландо Норрис уверен, что китайский этап Чемпионата мира по автогонкам F1 обещает быть захватывающим.

Норрис назвал своим основным конкурентом пилота Red Bull Racing, Макса Ферстаппена. Он выразил намерение бороться за победу на трассе и признал, что в автоспорте невозможно предугадать все сценарии развития событий. Предстоящий Гран При для Ландо Норриса и его команды обещает быть насыщенным и полным неожиданностей.