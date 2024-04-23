12.9 ч.3: Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час

Штраф за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час может составлять от 1 000 до 1 500 рублей. Это предусмотрено статьей 12.9 части 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По данной статье штраф назначается в случае, если водитель превысил установленную скорость на 40-60 км/ч. Например, если на дороге установлено ограничение скорости 60 км/ч, а водитель двигался со скоростью 101-120 км/ч, то ему может быть наложен штраф в размере от 1 000 до 1 500 рублей.

Превышение скорости на такую величину является серьезным нарушением, которое увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий и создает опасность как для водителей, так и для пешеходов. Поэтому штрафы за такие нарушения направлены на укрепление дисциплины на дорогах и обеспечение безопасности движения.

В случае наложения штрафа водителю предоставляется возможность оплатить его в установленный срок или обжаловать его в судебном порядке. Неуплата штрафа или его обжалование в суде может повлечь за собой дополнительные административные меры, включая лишение водительских прав или административный арест.