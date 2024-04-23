Статьи

12.9 ч.3: Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час

Подробно про штраф 12.9 ч.3 - Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.04.2024, 23:12
single
Фото: a.d-cd.net

12.9 ч.3: Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час

Штраф за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час может составлять от 1 000 до 1 500 рублей. Это предусмотрено статьей 12.9 части 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

1a17eec700513052010296c04f9e8081.jpg

По данной статье штраф назначается в случае, если водитель превысил установленную скорость на 40-60 км/ч. Например, если на дороге установлено ограничение скорости 60 км/ч, а водитель двигался со скоростью 101-120 км/ч, то ему может быть наложен штраф в размере от 1 000 до 1 500 рублей.

 

Превышение скорости на такую величину является серьезным нарушением, которое увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий и создает опасность как для водителей, так и для пешеходов. Поэтому штрафы за такие нарушения направлены на укрепление дисциплины на дорогах и обеспечение безопасности движения.

163a87d30df04d4f30d697b5e3b1050c.jpg

В случае наложения штрафа водителю предоставляется возможность оплатить его в установленный срок или обжаловать его в судебном порядке. Неуплата штрафа или его обжалование в суде может повлечь за собой дополнительные административные меры, включая лишение водительских прав или административный арест.

Пдд (9)Знаки ПДД (6)Превышение скорости (3)

Cars.ru

Главное

Контакты

Правовая информация