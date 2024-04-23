12.9 ч.4: Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час

Штраф за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час может составлять от 2 000 до 2 500 рублей или предусматривать лишение прав (ЛП) на срок от 4 до 6 месяцев. Это определено статьей 12.9 части 4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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По данной статье штраф или мера административного наказания в виде лишения прав применяется в случае, если водитель превысил установленную скорость на 60-80 км/ч. Например, если на дороге установлено ограничение скорости 60 км/ч, а водитель двигался со скоростью 141-160 км/ч, то ему может быть наложен штраф в размере от 2 000 до 2 500 рублей или применена мера административного наказания в виде лишения прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Превышение скорости на такую величину является серьезным нарушением, которое увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий и создает опасность как для водителей, так и для пешеходов. Поэтому штрафы и меры административного наказания за такие нарушения направлены на укрепление дисциплины на дорогах и обеспечение безопасности движения.

В случае наложения штрафа или лишения прав водителю предоставляется возможность оплатить штраф в установленный срок или обжаловать его в судебном порядке. Неуплата штрафа или его обжалование в суде может повлечь за собой дополнительные административные меры, включая увеличение суммы штрафа или увеличение срока лишения прав.