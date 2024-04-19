Mercedes-Benz CLE кабриолет 2024 года: цены от $65,500

В наше время четырёхместных кабриолетов не так уж и много. Но Mercedes-Benz держит планку с моделью CLE. Впервые мягкая крыша была показана в июле 2023 года, сразу после официального дебюта купе CLE. Детали о версии для Европы появились в феврале, а теперь у нас есть информация о модели для Северной Америки. Цены начинаются от $65 500, включая $1 150 за доставку.

За эту цену вы получите CLE 300 4Matic Cabriolet в стандартной комплектации. Это означает, что под капотом установлен турбированный 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель, развивающий 255 лошадиных сил и 295 фунт-футов крутящего момента. Для большей мощности вам понадобится CLE 450 4Matic Cabriolet, стоимостью ровно $75 000. В нем используется знакомый турбированный трилитровый рядный шестицилиндровый двигатель от MB, выдающий 375 л.с. с крутящим моментом 369 фунт-футов. Оба двигателя передают мощность на все четыре колеса через девятиступенчатую автоматическую трансмиссию, которая включает 48-вольтную мягкую гибридную систему с интегрированным стартер-генератором. Вот разбивка цен на комплектации CLE Cabriolet, включая стоимость доставки.

Модель Стоимость (включая $1 150 за доставку)

CLE 300 4Matic Cabrolet Standard $65 500

CLE 300 4Matic Cabriolet Pinnacle $68 100

CLE 450 4Matic Cabriolet Standard $75 000

CLE 45 4Matic Cabriolet Pinnacle $77 600

Если эти комплектации и двигатели вам показались знакомыми, то вы правы. Кабриолет CLE-Class повторяет своего собрата с жёсткой крышей на американском рынке, вплоть до электронно ограниченной скорости 130 миль в час. CLE 450 достигает этой скорости быстрее всего, с Mercedes, указавшим временем разгона 0-60 миль в час в 4,2 секунды. Стандартная версия проходит этот спринт за 6,2 секунды.

Все CLE Cabriolet оснащены стандартными системами Airscarf и Aircap, направленными на то, чтобы сохранить тепло и уют при открытой крыше. Airscarf подает тёплый воздух вокруг шеи передних пассажиров, а Aircap использует дефлекторы на лобовом стекле и задних подголовниках, чтобы помочь направить воздух над открытой кабиной. Дополнительные кожаные сиденья получили специальное покрытие, чтобы помочь сохранить их прохладными при прямом попадании солнечных лучей. И крышу можно поднять или опустить за 20 секунд при скорости до 37 миль в час.

Кабриолет Mercedes-Benz CLE 2024 года поступит в продажу позже весной. Хотите узнать больше? Посмотрите нашу полную статью об дебюте CLE Cabriolet.