БМВ М440i Гран Купе 2025 года получает больше мощности благодаря технологии мягкой гибридизации

Несколько месяцев спустя после того, как BMW представила обновленные купе и кабриолет 4 серии, компания сняла завесу с четырехдверных компаньонов - 4 серии Гран Купе и полностью электрической i4. На 2025 год эти модели получили незначительные стилистические улучшения внутри и снаружи, лазерные задние фонари, новую информационно-развлекательную систему и обновленные двигатели для бензиновых вариантов.

430i Гран Купе по-прежнему оснащен 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 255 лошадиных сил и крутящим моментом 295 фунт-футов, но теперь его дополняет 48-вольтовая мягкая гибридная система. Этот двигатель теперь работает по циклу Миллера для повышения эффективности, и BMW внесла ряд изменений для улучшения вентиляции. В M440i Гран Купе теперь доступно 386 л.с. и 398 фунт-футов крутящего момента, что является приятным увеличением по сравнению с предыдущими 382 л.с. и 369 фунт-футов, и все благодаря мягкой гибридной системе. Как и ранее, оба двигателя работают с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Для любого варианта i4 мощность не увеличилась, но как и 4 серия Гран Купе, обе модели получили ряд визуальных улучшений. Самые заметные изменения произошли в фарах, которые отказались от долгосрочного дизайна BMW "Angel Eye" в пользу более абстрактного мотива. Стандартными для M440i и i4 M50, а также опциональными для других моделей, стали адаптивные LED-фары и лазерные задние фонари, позаимствованные у M4 CSL. Появились новые дизайны дисков, а также BMW внесла изменения в отделку решетки радиатора.

Внутри появились два новых варианта рулевого колеса - двуспицевое для стандартных моделей и трехспицевое с плоским нижним краем для автомобилей M Sport. Изогнутый дисплей информационно-развлекательной системы теперь работает на последней версии iDrive 8.5, а для i4 предусмотрено улучшенное планирование маршрутов с остановками для зарядки. Кроме этого, изменены дизайн вентиляционных отверстий, но в целом изменений немного.

Так что, небольшие улучшения, ничего поразительного. Но 4 серия и i4 уже были отличными, поэтому не потребовалось много доработок. BMW пока не объявила цены, но заявила, что производство начнется в июле.