30 минут до начала: Комментарий Даниэля Риккардо

Вчера в Шанхае гонщик Даниэль Риккардо продемонстрировал свой лучший результат в квалификации за весь сезон. Начав с 12-й позиции на старте, он надеется продвигаться вперед на гонке, особенно учитывая его пристрастие к этой трассе.

«Замена шасси, вероятно, оказала влияние на улучшение результатов, но моя любовь к этой трассе также сыграла свою роль, ведь ранее у меня здесь были успешные выступления. Мне всегда нравилось выступать в Шанхае, и в этот уик-энд у меня идут дела лучше. Мне легче удавалось найти нужную скорость», - поделился Риккардо.

Гонщик добавил: «Посмотрим, как сложится сегодняшняя гонка, будет ли возможность бороться за очки. Я надеюсь на это и жду увлекательной гонки. Честно говоря, не знаю, почему мне всегда удавалось хорошо выступать на этой трассе. На некоторых треках все складывается благополучно, на других возникает больше сложностей, но гонять здесь всегда интересно и весело».

Риккардо отметил особенности трассы: «Например, уникальные 1-й и 2-й повороты, где даже небольшая ошибка может стать критичной, но при правильном выполнении можно сэкономить много времени. Основная нагрузка на этой трассе приходится на переднюю часть машины, что отличает ее от других, где мы выступаем».

«И последний поворот круга очень интересный, вчера все пилоты пытались атаковать его на полную. После вчерашней квалификации я настроен позитивно, поэтому сегодня мы будем бороться за каждую позицию», - завершил гонщик.