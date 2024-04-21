Оскар Пиастро: "Осталось 70 минут до старта"

Оскар Пиастри стартует в Гран При Шанхая сегодня с пятой позиции на старте, что обещает захватывающую гонку для гонщика.

«Хотя я начинаю гонку с более чистой стороны трассы, я не думаю, что у меня будет много возможностей для улучшения своей позиции, но мы надеемся на лучшее. Я рад тому, что смог показать пятый результат вчера в квалификации, однако вокруг нас есть много быстрых машин, поэтому предстоит сложная и захватывающая гонка», - прокомментировал Пиастри.

«Я думаю, что увидим разнообразные тактические решения от команд, включая выбор различных комплектов шин, и мы надеемся, что все пойдет по плану. Благодаря вчерашнему спринту, мы получили много полезной информации, которую постараемся применить в ходе гонки сегодня. Квалификация прошла успешно, я чувствую себя комфортно за рулем, и готов к долгой гоночной дистанции», - добавил гонщик.