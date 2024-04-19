Все Tesla Cybertruck отзывают из-за возможной заедания педали акселератора

Американская компания Tesla объявила о отзыве всех 2024 электрических пикапов Cybertruck из-за проблемы с блестящей пластиковой накладкой, которая находится поверх педали газа. Сообщается, что эта накладка может оторваться и застрять в отделке салона во время нажатия на педаль газа, что увеличивает риск аварии.

Отзыв был объявлен Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA) сегодня после появления в социальных сетях сообщений о том, что педаль газа Cybertruck начинает отваливаться. Владельцы заявили, что при нажатии на тормоза с нажатой педалью газа отменялся ввод газа.

Это первый отзыв Cybertruck из-за аппаратной проблемы с момента начала поставок электрического пикапа в прошлом ноябре. Первый отзыв, который был связан с программным обновлением, касался размера предупреждающих сообщений на центральном экране.

Представители NHTSA подтверждают, что "нажатие на педаль тормоза приведет к снижению крутящего момента, даже если нажаты обе педали газа и тормоза, и продолжительное нажатие на педаль тормоза приведет к быстрой остановке автомобиля, как если бы педаль газа не была нажата".

В отзыв включены все Cybertruck — 3 878 электромобилей, произведенных с 13 ноября по 4 апреля. После появления первых сообщений в соцсетях, Tesla, по сообщениям, приостановила производство электрического пикапа для устранения проблемы.

Причина проблемы — мыло.

Его использовали для упрощения сопряжения накладки с педалью газа в процессе производства сборки педали газа, но оказалось, что это было "неодобренное изменение" в процессе сборки. Из-за мыла накладка не закреплялась должным образом на педали, что делало ее подверженной отваливанию.

Для устранения проблемы Tesla заменит или переделает сборку педали газа без дополнительной оплаты. Автомобили, произведенные после 17 апреля, были оборудованы новой деталью с новым номером. Cybertruck, которые еще не были доставлены, получат исправление до передачи новым владельцам.

Хронология отзыва начинается 31 марта, когда Tesla получила информацию от клиента, который испытал заедание педали газа. Через два дня компания проверила данные автомобиля и подтвердила, что нажаты были и тормоз и педаль газа. 3 апреля поступило второе уведомление. После того как инженерная команда завершила анализ 12 апреля, Tesla приняла решение добровольно отозвать затронутые автомобили.

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