Алонсо наказан на 10 секунд и три штрафных балла

По итогам инцидента между гонщиками Фернандо Алонсо и Карлосом Сайнсом во время спринтерской гонки на Гран При Китая, стюарды приняли решение о назначении вины Фернандо и наложении на него секундного штрафа, а также трех штрафных баллов.

Хотя Алонсо сошел с гонки, штраф в 10 секунд не повлиял на его результат. Однако стюарды выразили рекомендацию Международной автомобильной федерации (FIA) пересмотреть регламент.

«Проанализировав показания гонщиков и представителей команд, изучив положение машин и видеозапись, стюарды пришли к выводу, что виновником столкновения в девятом повороте был пилот машины №14 (Алонсо). В результате машина под номером 55 получила повреждения, в то время как машина №14 покинула гонку после прокола шины.

В соответствии с предложениями, согласованными с командами, за такое нарушение предусмотрено наказание в виде добавления 10 секунд к результату машины, вызвавшей столкновение.

В заявлении стюардов отмечается: "Мы обращаем внимание FIA на то, что определение момента, когда машина считается покинувшей гонку, требует уточнения. Мы предлагаем FIA рассмотреть вопрос о внесении изменений в регламент".

За прошедшие два этапа Алонсо набрал 6 штрафных баллов из 12, что приведет к пропуску одной из гонок в будущем.