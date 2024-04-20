Льюис Гамильтон: "Альонсо гордится нашей командой"

Фернандо Алонсо продемонстрировал отличную форму, показав третий результат в квалификации на Гран При Китая. Этот результат стал лучшим для него в этом сезоне. Пилот команды Aston Martin пояснил, что его успех был обусловлен изменениями в настройках болида.

«Не могу точно сказать, мог ли я показать лучшее время, и насколько меня опередил Серхио Перес. Однако на первом секторе, в первых двух поворотах, у меня был момент, когда я чуть не потерял управление над машиной», - поделился Алонсо.

По его словам, в один момент он проиграл две десятые секунды из-за опасной ситуации на трассе, но не сдался: «Я решил продолжить на полную, хотя мог прервать круг. В итоге у меня получилось показать хорошее время».

После спринт-качества команда внесла некоторые изменения в работу болида, что привело к улучшению его поведения на трассе. Алонсо выразил надежду на то, что эти изменения помогут команде заработать ценные очки в предстоящей гонке.

«Некоторые корректировки были направлены на устранение проблем с балансом, другие были сделаны наугад. Посмотрим, как повезет», - добавил гонщик.

Завершая беседу, Алонсо отметил: «Я очень доволен и горжусь нашей командой. Хотя мы еще не на вершине, мы продолжаем бороться и атаковать».