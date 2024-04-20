Норрису извиняться не стоило, считает Андреа Стелла

Гонщики McLaren заняли шестое и седьмое места по итогам спринта в Шанхае. Ландо Норрис, стартовавший с поула, оказался на седьмом месте. Произошедшее на трассе в начале гонки подтвердило, что у гонщика не задался выезд. После заезда Норрис даже извинился перед командой, но руководство McLaren считает, что это было излишне.

«Преимущество от старта с первой позиции было утрачено еще на старте, когда Ландо потерял лидерство, – прокомментировал ситуацию Андреа Стелла. – Сражение с Хэмилтоном началось с самого начала и уже на первом повороте они въехали бок о бок."

«Норрис не рассчитал грязную часть трассы в этом повороте и выехал за пределы, что стало решающим моментом. Думаю, у нас были шансы удержать вторую строчку. Сложно было обогнать Ферстаппена, но наша машина была достаточно быстра для этого».

«Второе место было бы максимумом на данный момент. Нам нужны улучшения, чтобы бороться за верхние строчки. Ландо не должен извиняться перед командой. Он старался, как мог, и это неоспоримо. Но мы должны предоставить ему лучшие условия. Это его человеческие качества, которые заставляют его сожалеть».

«Оскар Пиастр, финишировавший седьмым, использовал более изношенные шины, в то время как у Норриса был новый комплект. Поэтому Пиастр справился не так легко. Надеемся, что в сегодняшней квалификации оба гонщика покажут хороший результат».