Wildberries представит новую марку автомобилей, и она не из Китая.

Татьяна Бакальчук отметила быстро растущий тренд в онлайн-продажах автомобилей. Wildberries намерена стать лидером в этой области и уже ведет переговоры с китайскими автопроизводителями Chery, Omoda и Jaecoo, а также с «АвтоВАЗ».
В настоящее время Wildberries активно тестирует продажи автомобилей марки Chery и расширяет ассортимент за счет машин Omoda, Jaecoo, Zeekr и Voyah, добавив специальный раздел для них на платформе.
Однако не все жители России смогут воспользоваться новой услугой, поскольку покрытие пока ограничено 17 регионами. Впрочем, зоны доставки обещают расширять.
Известно, что стоимость китайского кроссовера Chery Tiggo 4 Pro, доступного для заказа на Wildberries, оказалась не самой низкой.