Wildberries представит новую марку автомобилей, и она не из Китая.

Татьяна Бакальчук отметила быстро растущий тренд в онлайн-продажах автомобилей. Wildberries намерена стать лидером в этой области и уже ведет переговоры с китайскими автопроизводителями Chery, Omoda и Jaecoo, а также с «АвтоВАЗ».

В настоящее время Wildberries активно тестирует продажи автомобилей марки Chery и расширяет ассортимент за счет машин Omoda, Jaecoo, Zeekr и Voyah, добавив специальный раздел для них на платформе.

Однако не все жители России смогут воспользоваться новой услугой, поскольку покрытие пока ограничено 17 регионами. Впрочем, зоны доставки обещают расширять.

Фото: Carsweek.ru

Известно, что стоимость китайского кроссовера Chery Tiggo 4 Pro, доступного для заказа на Wildberries, оказалась не самой низкой.