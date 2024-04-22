Как сообщает автомобильный эксперт Емелькин, абразивная глина помогает устранить дефекты на кузове автомобиля.

Автоэксперт редакции «За рулем» Геннадий Емелькин отметил, что после зимних месяцев эксплуатации автомобилей по российским дорогам краска на кузове может потускнеть. Рекомендуется провести полировку кузова, чтобы вернуть машине привлекательный внешний вид. Специалист подчеркнул важность правильного выполнения процедуры, чтобы избежать повреждений.

Редакция советует использовать салфетки из микрофибры для полировки автомобиля, поскольку они не царапают краску кузова.

Абразивная глина играет ключевую роль в процессе полировки. Она помогает удалить неровности с поверхности кузова, обеспечивая отличный результат даже без применения полироля. Несмотря на название, абразивная глина безопасна для кузова и является необходимым шагом в процессе, уточнил Геннадий Емелькин.

Перед началом обработки кузова автомобиля рекомендуется протереть его обезжиривающим средством, например, «Уайт-спирит» или бензином «Галоша». Для нанесения полироля следует использовать губку из поролона. После этого приступают к обработке кузова абразивной глиной, проводя брусочком несколько проходов по каждому участку поверхности.

Напитав брусок водой, следует совершать прямолинейные движения по кузову машины. После этого необходимо удалить влагу, тщательно протерев поверхность до полного высыхания.

Далее на поверхность кузова распределяется полироль. Для этого подходит любое автомобильное полирольное средство. Нанесенный слой следует высохнуть несколько минут, затем поверхность необходимо вытереть до появления блеска, используя микрофибровую салфетку.

Фото: Carsweek.ru

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