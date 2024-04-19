Производство автомобилей марки VGV из Китая начнется в Белоруссии.

По информации портала «Китайские автомобили», в Белоруссии планируют организовать сборку двух моделей кроссоверов. Речь идет о моделях U70 Pro и U75 Plus. Эти автомобили будут представлены в Республике Беларусь под брендом VGV.

На сборочной площадке «Юнисон» уже поступило 186 комплектов для сборки автомобилей, а сотрудников завода обучают специалисты от VGV. Планируется производить от 60 до 70 машин за смену. До конца текущего года намерены собрать 6 000 кроссоверов, а к 2025 году этот показатель должен увеличиться до 25 тысяч автомобилей с расширением модельного ряда.

U70 Pro и U75 Plus имеют одинаковые размеры: длина 4,83 метра, колесная база 2,3 метра, клиренс от 19 до 20 сантиметров. В Беларуси будут собирать кроссоверы с пятью и семью посадочными местами. Обе модели оснащены передним приводом. U70 Pro оснащен 143-сильным турбированным двигателем объемом 1,5 литра. Автомобиль будет доступен в трех комплектациях: Comfort, Elite и Luxury.

Фото: Carsweek.ru

U75 Plus оснащен более мощным двигателем объемом 2 литра, который будет дефорсирован для рынков России и Беларуси. В Китае этот двигатель развивает 199 лошадиных сил. Автомобиль будет оснащен 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Для покупателей будут доступны комплектации Luxury и Premium.

Начальная цена пятиместного U70 Pro составит 22 377 долларов (2,1 миллиона российских рублей), в то время как за топовую комплектацию U75 Plus придется заплатить 28 384 доллара (2,7 миллиона рублей). Ориентировочная цена для российского рынка находится на уровне 2-2,5 миллиона рублей. Начало продаж запланировано на июнь.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что в России начнут официальные продажи автомобилей нового китайского бренда Soueast.