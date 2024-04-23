Автомобильный бренд HONGQI и ММОМА представляют совместный специальный проект «Шелковый путь»

В рамках коллаборации на выставке Зураба Церетели «Солнечный сад» HONGQI и MMOMA пригласили к участию в специальном разделе экспозиции молодых художников Анастасию Артемову и Мишу Most. Они предложили собственный взгляд на связь прошлого, настоящего и будущего, на прогресс, а также на традиции и ценности вне времени. Юбиляр, отмечающий свое 90-летие президент Российской Академии Художеств, основатель и директор ММОМА, художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог Зураб Церетели предоставил для проекта скульптурную работу «Шелковый путь» - пластический знак, визионерский символ нового этапа в истории великого цивилизационного маршрута. Первая интерпретация этой работы была создана автором в 2017 году и дебютировала в 2023-м на выставке в Национальном художественном музее Китая, Пекин (NAMOC), а после ее окончания пополнила коллекцию музея. Представленный в ММОМА вариант выполнен художником для текущей выставки и не только ярко иллюстрирует исторические основы восточных воззрений, но и отражает философию старейшего бренда автомобильной промышленности КНР HONGQI, объединяющую основные направления традиционной китайской культуры с самыми современными дизайнерскими и технологическими решениями. Центром скульптурной композиции является Земной шар, покрытый барельефами, иллюстрирующими эпизоды истории Великого шелкового пути. Над шаром возносится бесконечная спираль ленты Мёбиуса, олицетворяющая непрерывную сменяемость эпох. Этот образ отсылает зрителя к китайской философской идее о единстве неба и человека, об отсутствии границ между субъектом и объектом.

Молодые художники Анастасия Артемова и Миша Most в работах, созданных специально для проекта, продолжили идею связи эпох и ценности традиционной китайской философии. Произведение Анастасии Артемовой — живописный диптих, представляющий важные вехи в истории бренда HONGQI. На первом холсте изображен фрагмент корпуса легендарной модели HONGQI CA770, известной всему миру как автомобиль для китайских лидеров и иностранных гостей высшего ранга. Этот автомобиль выпускался с 1959-го по 1990-е годы практически в неизменном виде, его узнаваемые формы вызывают безусловные ассоциации с брендом. Второй холст представляет новейшее поколение роскошного седана HONGQI L5, созданное с бережным уважением к дизайнерскому наследию классической модели. В диптихе Артемовой развитие идей, моделей и истории HONGQI показаны как движение во времени с поиском баланса между прогрессом и сохранением уникальности традиций.

Инсталляция Миши Most «Проекция будущего» расположена в центре затемненного зала и представляет собой масштабное панно с изображениями аллегорических символов технологического прогресса. Эти же рисунки «растекаются» по стенам и полу. Подобно наскальным росписям, образы считываются только при попадании на них света, реагирующего на движения в зале. Еще один световой элемент, созданный на основе фары автомобиля HONGQI, периодически высвечивает пространство целиком, превращая его в привычный выставочный зал. Граффити в проекте Миши Most — послания для будущих поколений, которые также может оставить и зритель, сформулировав свою ассоциацию с технологиями: прямо на месте искусственный интеллект трансформирует высказывания в изображение.

Специальный проект «Шелковый путь», рассказывающий о связи эпох и линейности времени, о синтезе традиций и прогресса – олицетворяет историю и философию автомобильной компании, открытой к культурным экспериментам. Дополнительную ценность проекту придает личный интерес Зураба Константиновича Церетели к сфере китайского искусства, его опыт и понимание этой значимой области мировой культуры.

Выставка открыта с 26 апреля по 22 сентября 2024 года в главном музейном здании ММОМА по адресу ул. Петровка, д. 25.