Последствия новой индексации утильсбора для рынка РФ, как выяснилось, были перечислены в исследовании портала "АВТОСТАТ".

Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» предложил увеличить ставку утилизационного сбора на автомобили в России. По словам главы компании Максима Соколова, это решение не направлено на удорожание иностранных машин, а на то, чтобы сделать приобретение автомобилей «Лада» более привлекательным.

Представители «АвтоВАЗа» считают, что подобная инициатива стимулирует иностранные автопроизводители к локализации производства в России. Соколов утверждает, что утилизационный сбор на автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров должен увеличиться до 550 тыс. рублей уже в текущем году, в настоящее время он составляет 300 тыс. рублей. По прогнозам, к 2025 году ставка должна достигнуть 650 тыс. рублей.

В то же время в компании «Рольф» утверждают, что предложенная мера окажется негативной. По их мнению, продажи автомобилей LADA не вырастут, поскольку многие россияне предпочитают транспортные средства с более широким функционалом. Локализация производства станет целесообразной только при условии сборки около 100 тыс. автомобилей в год. В результате больше всего пострадают автомобили из более доступного сегмента, такие как Livan X3 Pro, JAC JS3, Changan Alsvin.

В процентном соотношении уровень утилизационного сбора для них будет значительно выше, что приведет к резкому увеличению цен и снижению объемов продаж.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что в Пермском крае резко возросли продажи автомобилей марки «Москвич». Предположительно, это связано с понижением цен.