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Планы автозавода «ММЗ» на расширение дилерской сети.

Автозавод «Москвич» готовится расширить сеть официальных дилеров по всей стране. Как сообщается, прием заявок на получение статуса дилера открыт до 31 мая 2024 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.04.2024, 11:31
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Фото: Autostat.ru

Автозавод «Москвич» готовится расширить сеть официальных дилеров по всей стране. Как сообщается, прием заявок на получение статуса дилера открыт до 31 мая 2024 года. Желающие присоединиться к семье дилеров «Москвича» могут подать заявку из 14 городов России, включая Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Астрахань и другие.

На данный момент сеть дилеров «Москвича» насчитывает более 80 точек продаж в 50 городах страны. Предприятие стремится укрепить позиции на рынке, предлагая свои автомобили в различных регионах.

Согласно отчету автопроизводителя, в марте текущего года завод «Москвич» реализовал почти 3 тысячи автомобилей. Среди проданных машин более 120 лифтбеков модели «Москвич 6» и около 90 электромобилей «Москвич 3е». Эти показатели являются лучшими с момента начала продаж.

В первом квартале 2024 года в России было продано более 4,7 тысячи автомобилей марки «Москвич», включая почти 300 лифтбеков и около 110 электромобилей. Компания продолжает укреплять свои позиции на авторынке страны, предлагая новинки и обновленные модели.

Ранее стало известно, что автозавод готовится к запуску производства новой модели - семиместного кроссовера под названием «Москвич 8». Первые экземпляры автомобиля появятся на рынке уже в конце текущего года. Представители компании надеются, что новинка будет пользоваться популярностью среди покупателей и поможет укрепить позиции бренда на рынке.

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