Идеальная гонка с Нико, - рассказывает Айо Комацу.

Гран При в Шанхае принес команде Haas F1 одно ценное очко за 10-е место пилота Нико Хюлкенберга...

Айо Комацу, глава команды: "Это отличный результат с Нико. Мы продемонстрировали отличное взаимодействие, безупречные пит-стопы. Мы знали, что делать на трассе, чтобы добиться этого результата. Считаю, что с Нико мы отгремели идеальный уик-энд.

К сожалению, в квалификации у Кевина не задалось, он стартовал из задницы, и это повлияло на нашу стратегию гонки. Надеемся на лучшее в Майами".

Нико Хюлкенберг (10-й): "Я совершил отличную гонку, команда работала на отлично – в итоге мы заработали важное очко. Проблемы у одной из команд топ-5 открыли для нас этот шанс, и мы им воспользовались. Надо и дальше максимально использовать наши возможности. Одно очко в наших условиях – это серьёзно!"

Кевин Магнуссен (16-й): "Сегодня не мой день. Старт с 17-й позиции после неудачной квалификации заставил нас идти на риск. Мы пытались сделать одну остановку, но деградация твёрдых покрышек была слишком высокой. И после замены шин я получил прокол из-за Юки. Пришлось возвращаться в бокс.

Тем не менее, машина была хороша, у нас неплохой темп, это стало ясно на пятничной тренировке и в гонке".