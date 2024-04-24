Бизнес-класс по цене «Весты». Почему стоит купить новый китайский седан DongFeng Shine Max.

С приличным бюджетом в 2,5 миллиона рублей в России сегодня можно приобрести несколько китайских седанов длиной до 4,6-4,7 метра. Однако их внешность, скорее всего, не будет казаться особенно стильной. Отличие заметно в случае с моделью Shine Max - она выглядит явно более респектабельно, при этом она доступнее по цене, чем можно было бы предположить.

За версии Comfort и Premium просят 2,2 и 2,4 миллиона рублей соответственно. Предельная комплектация Luxury оценивается примерно в 3 миллиона. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем, который разгоняется до 190 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. На этом китайском седане установлен преселективный робот Getrag с двумя сцеплениями.

Благодаря такой трансмиссии, китайский седан отлично себя показывает как в городских условиях, так и на трассе, обладает отличной динамикой. В среднем режиме потребление топлива Shine Max составляет 6,2 литра на каждые сто километров пробега.

Фото: Carsweek.ru

У этого седана отсутствуют актуальные сегодня двухъярусные фары и скрытые дверные ручки. Использование хрома в дизайне автомобиля умеренное, а автомобиль оснащен доступными и практичными шинами 215/50 R17. В целом Shine Max больше напоминает хэтчбек, хотя он позиционируется как традиционный седан.

Базовая комплектация хорошо оснащена: включает в себя обогрев передних сидений, беспроводную зарядку, климат-контроль, круиз-контроль, LED-освещение, панорамную крышу с автоматическим закрыванием, обустроенную сенсором дождя. В салоне используются ткань и кожзаменитель. В комплектацию следующего уровня входят шторки безопасности и система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов.

В топовой комплектации установлен полный набор активных систем безопасности, а на водительском сиденье присутствуют функции массажа и вентиляции.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что китайская компания Dongfeng может запустить производство электромобилей в Италии, а не в России.