Валттери Боттас о возможных вариантах: их не так много, но они присутствуют.

Контракт гонщика Валттери Боттаса с командой Sauber подойдет к концу в текущем году, и на данный момент финский пилот остается в неопределенности относительно своего будущего.

«Очень скоро на рынке пилотов начнется активное движение. Ситуация меняется буквально каждый день. Фернандо Алонсо уже заявил, что желает остаться, но мы не имеем представления, в какую команду может перейти Карлос Сайнс младший, кого выберет Mercedes», - отметил Валттери Боттас.

«Вариантов не так много, но они все же существуют. Я надеюсь, что в ближайшие две недели ситуация прояснится. Я работаю над этим, уже начались переговоры», - добавил гонщик.