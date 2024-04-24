Брандлу не в восторге от возможной системы начисления очков.

В мире Формулы 1 активно обсуждают возможные изменения в системе начисления очков. По предложениям, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, планируется расширить список гонщиков, которые получат очки в завершенной гонке. Теперь не только первые десять участников смогут пополнить свой счет, а первые двенадцать пилотов.

Однако предлагаемые изменения вызывают негодование бывшего гонщика и эксперта телеканала Sky Sports - Мартина Брандла. Эксперт считает, что в случае принятия новой системы начисления очков ценность каждого из них существенно снизится.

«Очки в Формуле 1 должны быть результатом огромного труда, и именно поэтому гонщики должны уважать каждый очко, которое заработали, - поделился своим мнением Брандл в социальных сетях. - Гонки не должны сводиться к банальной лотерее, в которой приз получает каждый».