Chevrolet анонсировал выпуск лимитированной версии внедорожного пикапа Silverado

Автопроизводитель Chevrolet представил новинку - пикап Silverado Fox Factory Edition 2024 года, обладающий мощностью впечатляющих 700 лошадиных сил. Этот автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом - всего 500 экземпляров, цена каждого из которых составит 210 тысяч долларов, что примерно равно почти 19,62 миллиона рублей.

Новый Silverado Fox Factory Edition 2024 станет прямым конкурентом знаменитому Ford Raptor R. По сравнению, F-150 Raptor R оценивается примерно на 100 тысяч долларов дешевле. Соперничество между этими двумя пикапами, несомненно, привлечет внимание автолюбителей.

Автомобиль Chevrolet Silverado Fox Factory Edition 2024 будет оснащен 700-сильным мотором V-8 Silverado объемом 6,2 литра, который будет работать в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Выпускная система этого пикапа предоставлена компанией Borla. Также особенностью новинки станет измененная подвеска: традиционную заднюю рессорную заменили на длинноходную многорычажную. В перечне улучшений также значатся койловеры Fox 3.2 и алюминиевые продольные рычаги.

Инновационная полуактивная система с электронным управлением обеспечит водителю понятное и уверенное управление автомобилем. Кроме того, благодаря технологиям Fox Factory, владельцы нового пикапа могут рассчитывать на контроль и стабильность на высоких скоростях даже в условиях отсутствия качественных дорог. Капот, задние боковины и передние крылья Silverado Fox Factory Edition изготовлены из карбона. Бамперы у этой модели пикапа переработаны, также как и оптика.

Внутреннее оформление автомобиля сделано с использованием алькантары и карбона - это спортивные элементы, которые придают салону особый шарм и комфорт.

Фото: Carsweek.ru

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