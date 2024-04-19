Classic Touring открывает юбилейный сезон

Всего в юбилейном сезоне планируется 6 гоночных этапов. Как и все предыдущие годы, первая гонка стартует на Смоленской земле: далее участники серии отправятся в Москву и Нижний Новгород. В конце июля, благодаря сотрудничество с АНО «РОСГОНКИ», пилоты Classic Touring проведут этап в рамках культового фестиваля «GARAGE FEST», после чего впервые в истории Серии отправятся в Казань. Завершит сезон гонка на Moscow Raceway.

Титульным партнером Classic Touring выступает мировая компания-производитель шин YOKOHAMA, оказывающая активную поддержку с самого основания Серии.

Открытие нового гоночного сезона Серия CT уже традиционно приурочит к важному празднику – Дню Победы.



В 2024 году Classic Touring отметит свой первый юбилей – пять лет. Пять сезонов подряд Серия, основанная двумя известными советскими и российскими автоспортсменами Михаилом Михайловичем Девелем и Игорем Семеновичем Ташаевым, поддерживает и популяризирует гонки на боевой исторической классике.

И, что немаловажно, дает возможность выходить на трек как ветеранам отечественного автоспорта, так и молодежи, только делающей свои первые шаги в гонках. Поэтому каждый этап - это битва поколений, битва молодости с опытом.

От 18 до 80 – примерно такой диапазон возрастов участников Classic Touring. Одна из главных целей Серии была и остается сохранить преемственность разных поколений гонщиков. В сезоне 2024 впервые в истории Серии CT в заездах примет участие юниор – на старт вместе со взрослыми опытными пилотами выйдет 14-летний гонщик.

На гоночное полотно спортсмены выводят культовую классику отечественного автопрома – «Жигули», «Москвичи», автомобили ИЖ и конечно «Волга». Для них предусмотрено несколько классов, разделенных по объему двигателя – А2/1-1300, А2/1-1600, А5, А2/1-2500. Заезды для них проходят в статусе Кубка РАФ по автомобильным кольцевым гонкам.



Также состоятся отдельные заезды для классики зарубежного автопрома и для класса отечественных спортпрототипов ShortCut.

Смоленский этап Серии CT традиционно пройдет совместно с дружественным

Чемпионатом и Кубком Республики Беларусь.

8 мая – тренировочный день для участников первого этапа, а 9 мая станет основным гоночным днем и главным днем для зрителей!

С прошлого года на этапах Серии проходит Ретровыставка, где участие принимают автоклубы и сообщества ценителей классических авто из самых разных регионов страны. Выставку можно будет увидеть в паддоке автодрома «Смоленское кольцо» 9 мая. Вход для зрителей – бесплатный.



Гонки Серии проходят при поддержке Российской Автомобильной Федерации.

Партнером Classic Touring в сезоне 2024 станет СПКБ Техно «приТЯГАтельный завод», благодаря которому на этапах Серии будут оборудованы большие детские зоны. Первая из таких зон появится на втором этапе Classic Touring 2024, а для гостей смоленского этапа СПКБ Техно «приТЯГАтельный завод» подготовили розыгрыши и конкурсы с интересными призами.

Призовым партнером станет компания TSS Group. Победители во всех классах получат специальные призы и подарки, отдельно компания проведет розыгрыши для зрителей и в социальных сетях.

Вход для зрителей свободный!

Официальный сайт Серии