CUPRA представляет концепцию DarkRebel: окунитесь в спортивный интерьер, наполненный технологиями будущего

Концепт CUPRA DarkRebel, представляющий обновленный дизайн марки на ближайшие годы, раскрывает свои внутренние возможности. Интерьер отличается чистым и лаконичным минимализмом, который пропитан технологическим прогрессом.

Новинка CUPRA DarkRebel является полностью электрической, однако технические детали пока остаются загадкой. Авторы проекта решили поделиться первыми взглядами на переднюю часть салона, приглашая всех желающих прикоснуться к будущему автомобилестроения.

Основным удивлением среди множества футуристических элементов является освещение салона. Большая часть интерьера излучает окружающий свет, интегрированный в верхние края сидений, что создает удивительную атмосферу.

Приборная панель сохраняет свой цифровой вид и теперь выполнена как проекционный экран, обитый материалом, напоминающим кожу. Она подвешена и поддерживается легким металлическим каркасом, который разделяет водителя и пассажира.

Важным элементом являются спортивные сиденья с уникальным текстилем, создающим 3D матрицу из темных оттенков, которая меняет свой блеск в зависимости от освещения и ракурса. CUPRA стремится к еще более цифровому облику, оставаясь верной своей философии инноваций.

Фото: Carsweek.ru

Помимо этого, Cupra Formentor в версии Tech Edition уже доступен у автодилеров, следите за обновлениями и погружайтесь в мир инноваций вместе с CUPRA.