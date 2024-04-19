Дерзкий, как пуля резкий. Jetour X70 Plus тест-драйв CARS.RU

Производитель позиционирует Jetour x70 Plus как семейный кроссовер для путешествий. Внешний вид автомобиля обманчив, визуально он выглядит компактнее, чем на самом деле. Салон просторный, в обоих рядах сидеть очень комфортно. Посадка водителя, как в коконе: кресло, панель двери и центральной консоли будто бы облегают, при этом не стесняя движения и создавая ощущение безопасности. Кресло водителя с памятью и электрорегулировками в 6-и направлениях, есть поддержка поясницы. Сиденья переднего ряда с вентиляцией.

Сочетание черного цвета кузова и бело-бежевой кожаной отделки салона интересное: снаружи автомобиль весь такой строгий и собранный, а внутри - уютно, как дома.

Приборная панель с двумя экранами 10,25'', экран климат-контроля, атмосферная подсветка салона оформлены в современном стиле.

“Теплые опции” максимально полные:

Подогрев лобового стекла и передних форсунок стеклоомывателя

Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом

Подогрев рулевого колеса

Подогрев передних и задних сидений

Подогрев заднего стекла

Подсказка по включению подогрева руля! Эта пиктограмма появляется при свайпе по мультимедиа-экрану, сверху вниз, как на смартфоне.

Климат-контроль трехзонный, для пассажиров второго ряда есть панель управления и раздельные воздуховоды. Также для них есть два разъема USB, типа А и С. Пол сзади плоский, а спинки сидений регулируются по наклону.

В Россию Jetour x70 Plus поставляется только с передним приводом и с четырехцилиндровым двигателем TGDI, 1,6-л. с турбонаддувом мощностью 190 л.с., который работает со 7- ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Пара настроена отлично, движение в городском режиме и на трассе оставляет только положительные впечатления. Ускорение набирается быстро и незаметно, следите за знаками. А электронные ассистенты в большом ассортименте помогут избежать неприятных ситуаций. Радар адаптивного круиз-контроля комфортно оттормаживает со 100 км/ч перед внезапным затором на МКАДе и до последнего катит машину в в вязком потоке вечерних пробок, на скорости 1-3 км/ч.

Системы кругового обзора 360° и мониторинга слепых зон (BSD) имеют индикацию на боковых зеркалах и видео на мониторах. “Прозрачный” кузов поначалу воспринимается, как глюк системы, но потом к нему привыкаешь и используешь эту фишку по полной. В машине также есть встроенный видеорегистратор, нужна SD-карта для записи событий.

Jetour X70 Plus привлекает внимание агрессивным внешним обликом, выбором цветовой палитры окраски кузова, большим спектром опций для комфорта и безопасности. По соотношению цена/оснащение, автомобиль однозначно стоит рассматривать к покупке.