Гонщики имеют право не участвовать, если не хотят

В последнее время руководитель Формулы 1, Стефано Доменикали, активно продвигает идею увеличения числа этапов, однако критики обвиняют его в том, что он забывает о настоящих героях этого спорта – гонщиках, чьи выступления привлекают толпы зрителей на трибунах.

Сам Доменикали отвечает на критику следующим образом: «Критика по поводу увеличения числа этапов? Я общаюсь с гонщиками. Знаете, если вам нравится управлять машиной, вы можете делать это каждый день. Но если вам не нравится гоняться в Формуле 1, вы можете не участвовать».

Он подчеркивает, что вопрос уважения к болельщикам стоит на первом месте. «Они хотят видеть гонки, мы отвечаем за это перед зрителями, партнёрами, промоутерами, спонсорами, телекомпаниями».

Доменикали также говорит о важности героев в этом виде спорта. «Это магия спорта, в котором мы живем. Нам нужны герои, которые должны получать удовольствие от того, что они делают. И я уверен, что они получают от этого удовольствие».