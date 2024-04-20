Понимание менталитета Ferrari: задача для Льюиса

В ближайшем будущем Льюис Хэмилтон присоединится к команде Ferrari. Об этом заявил руководитель Формулы 1, Стефано Доменикали, во время гран-при в Шанхае. Переход семикратного чемпиона мира считается позитивным шагом как для гонщика, так и для итальянской команды и чемпионата в целом.

Стефано Доменикали оценил этот ход как великую возможность для развития автоспорта. «Льюису открываются новые перспективы и новая глава в его карьере, а для Ferrari это начало новой эры. Эта новость уже перенесла нас в будущий сезон, несмотря на то, что мы только начали соревнования в 2024 году».

Руководитель Формулы 1 подчеркнул, что предстоящее сотрудничество обещает стать захватывающим событием. Хэмилтону предстоит погрузиться в атмосферу команды из Маранелло и понять ее особенности. «Я уверен, что Льюис найдет это увлекательным. Однако стоит помнить, что когда такой яркий гонщик, как он, переходит в Ferrari, к нему будет пристальное внимание», - добавил Доменикали.

Для пилота Феррари, Шарля Леклера, это станет новым вызовом, который поможет ему вырасти в профессиональном плане. Руководитель уверен, что эти перемены принесут лишь пользу команде и способствуют ее укреплению.