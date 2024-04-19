Невероятная победа Ландо Норриса в дождевой спринт-квалификации Гран-при Китая.

В 2024 году на Гран-при Китая состоялась первая гонка со спринтерским заездом. Расстановка пилотов определялась в ходе крайне сложной квалификации, которая проходила в сильный дождь.

Первый сегмент квалификации выявил "Уильямс" и "Альпин" как самые слабые команды на данный момент. Пилоты команды из Франции Гасли и Окон заняли 16-е и 17-е места, тогда как Албон и Сарджент стартуют с 18-й и 20-й позиций. Юки Цунода на болиде «РБ» уложился между гонщиками "Уильямс". Во второй части квалификации Джордж Расселл продемонстрировал 11-е время.

Сразу за ним расположились оба гонщика "Хаас", при этом Магнуссен опередил Хюлькенберга. Даниэль Риккардо финишировал 14-м, а Лэнс Стролл также завершил свой заезд после второго сегмента. Перед началом третьего сегмента дождь значительно ухудшил условия на трассе, многие пилоты теряли контроль над машинами в поворотах, и времена кругов отменялись.

Лучшее время на заключительной попытке показал Ландо Норрис, однако его круг был аннулирован. Оказалось, что пилот «Макларена» покинул пределы трассы не в процессе быстрого круга, а в последнем повороте до него.

Судьи определили, что широкий выезд из поворота позволил Норрису сэкономить время, но анализ телеметрии показал потерю времени в 0,3 секунды. В итоге, время Ландо было возвращено, и он будет стартовать первым на следующий день. Вторую строку занял Льюис Хэмилтон, который до этого не показывал выдающихся результатов. Третье место занял Фернандо Алонсо – испанец, как всегда, проявил себя отлично в дождливых условиях. В то же время, Макс Ферстаппен финишировал лишь четвертым – гонщик «Ред Булл» допускал немало ошибок. За ним последовали Карлос Сайнс и Серхио Перес.

Пилоты Ferrari, на данный момент, не показывают очень убедительные результаты, Шарль Леклер занял лишь седьмое место. Оскар Пиастри финишировал восьмым. Успешно выступили гонщики «Кик Заубер» Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу, закрыв ТОП-10.

Фото: Carsweek.ru

Ранее мы сообщали о результатах Гран-при Японии. После неудачного выступления в Австралии, Макс Ферстаппен смог полностью компенсировать свои ошибки.