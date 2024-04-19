Автомобильный эксперт Матвеев исследовал ситуацию и определил марки автомобилей, у которых нет проблем с запчастями в России.

Доля поддельных автомобильных запчастей на российском рынке достигает 30%. Параллельный импорт, несомненно, расширил ассортимент этого сегмента. Однако у этого есть существенный недостаток - уменьшился контроль качества.

При принятии решения между одинаковыми позициями владельцы автомобилей чаще всего выбирают ту, которая дешевле. И часто такая экономия в итоге приводит к дорогостоящему ремонту. Использование некачественной запчасти может стать причиной поломки.

При выборе запчасти рекомендуется уделить внимание изучению маркировки, упаковки и внешнего вида. Сам Дмитрий Матвеев советует особое внимание обратить на масла для двигателей, колесные диски, фары и подушки безопасности. Эти категории следует выбирать особенно тщательно. Если не уверены, как отличить подделку от оригинала, лучше обратиться к специалисту за консультацией. Также можно поручить подбор запчастей мастеру и доверить ремонт автомобиля сертифицированному сервисному центру.

По словам Матвеева, стоимость запчастей, ремонта и технического обслуживания в ближайшем будущем точно не снизится. Если ваши планы включают продажу автомобиля в ближайшее время, то можно смело экономить на маслах и фильтрах, считает эксперт.

Однако, если вы не собираетесь продавать машину, то не стоит экономить на обслуживании и ремонте. Проблем с запчастями в настоящее время нет у моделей Hyundai Solaris и Kia Rio. Если оригинальной запчасти нет в наличии, то можно рассмотреть вариант с китайским аналогом.

Фото: Carsweek.ru

Предварительно уже было известно, в какие суммы обойдется подготовка автомобилей россиян к новому летнему сезону.