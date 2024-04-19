Что важно учесть при покупке подержанного Chevrolet Cruze, по мнению эксперта из издания «За рулем»

Автомобиль Chevrolet Cruze по цене 800 000 тысяч рублей появится на рынке в период с 2013 по 2015 год, сообщает эксперт по автомобилям Александр Виноградов. При знакомстве с машиной особое внимание следует уделить ЛКП: на «Крузах» краска достаточно тонкая и быстро износится. Материалы отделки также не отличаются особой долговечностью. Кроме того, с течением времени возникают проблемы с климат-контролем, перечисляет основные проблемные зоны специалист.

Эксперт Виноградов отметил, что наиболее надежными являются атмосферные двигатели Ecotec объемом 1,6 и 1,8 литра. Автомобиль с 1,8-литровым двигателем обладает отличной динамикой. Из частых проблем эксперт выделил стрекотание фазовращателей. Для устранения этой проблемы требуется замена электромагнитных клапанов или самих шестерен. Шум начинается после пробега в 100 000 километров. От покупки автомобиля с 1,4-литровым турбомотором специалист рекомендует воздержаться.

Обе доступные для Chevrolet Cruze коробки передач характеризуются утечками сальников приводных валов. Поэтому необходимо внимательно проверить коробку передач на наличие утечек. До 2013 года у моделей с автоматической коробкой передач возникали проблемы с перегревом. В более новых версиях данной проблемы не наблюдается.

Также стоит отметить, что трансмиссия требовательна к качеству масла. Специалист рекомендует менять масло каждые 40 000 километров.

Фото: Carsweek.ru

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