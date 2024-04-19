Электрический кроссовер Mini Aceman показался перед своим дебютом 25 апреля

Автомобильный бренд Mini представил свой новый электромобиль Aceman, дебют которого запланирован на Пекинском автосалоне с 25 апреля по 4 мая. Aceman займет промежуточное положение между моделями Cooper и Countryman и будет представлен вместе с ними в Китае.

Шпионские снимки и утечки информации, появившиеся в прошлом месяце, не дают полного представления о внешности Aceman. Однако известно, что его дизайн ближе к стилю более крупного Countryman, чем к мягким линиям Cooper. В экстерьере преобладают угловатые формы и агрессивные детали, особенно заметные на фарах и колесных арках.

Свежие фотографии показывают Aceman на тестах в США в ярких синей, розовой и красной камуфляжных обертках. По заявлению Mini, длина автомобиля составляет 4075 мм, ширина — 1754 мм, высота — 1495 мм. Aceman оказался на 217 мм длиннее, чем хэтчбек, и на 354 мм короче, чем Countryman.

Предполагается, что Aceman будет иметь электродвигатель мощностью 181 л.с. спереди и батарею ёмкостью 40,7 кВтч, разделяя базу с Mini Cooper Electric. Также будет доступна модель Aceman в версии S с мощностью 215 л.с. и аккумулятором на 54,2 кВтч.

На автосалоне в Пекине Mini также продемонстрирует модели Cooper и Countryman. Cooper E в исполнении Favored Trim в ярком цвете Sunny Side Yellow с белой крышей, а также Mini Cooper SE в British Racing Green и новый Cooper SE с отделкой John Cooper Works.

Планируется, что производство нового Mini Aceman стартует в Китае позднее в этом году. Кроме того, Mini планирует начать выпуск Aceman на своем заводе в Оксфорде, Великобритания, с 2026 года.

Фото: Carsweek.ru

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