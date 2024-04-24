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Электрический кроссовер JAECOO J6 выходит на российский рынок

На российском рынке скоро появится новый электрокроссовер JAECOO J6, как сообщили представители бренда порталу «Китайские автомобили». Пока не разглашаются конкретные сроки выхода.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.04.2024, 15:11
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Фото: Autostat.ru

На российском рынке скоро появится новый электрокроссовер JAECOO J6, как сообщили представители бренда порталу «Китайские автомобили». Пока не разглашаются конкретные сроки выхода. Таким образом, JAECOO J6 станет третьей моделью в линейке JAECOO в России, куда уже входят компактный кроссовер J7 и флагманский J8.

Электрический кроссовер JAECOO J6, известный также как EJ6, является переименованной версией модели iCar 03, которая стала первым автомобилем электрического суббренда Chery, дебютировавшего в Китае в прошлом году. Автомобиль имеет длину 4 406 мм, ширину 1 910 мм и высоту 1 715 мм при колесной базе 2 715 мм.

Базовая версия iCar 03 комплектуется электромотором мощностью 184 л. с., установленным на задней оси. Для питания используются две тяговые батареи на выбор: 51 кВт-ч или 66 кВт-ч, обеспечивающие запас хода от 401 до 501 км. Вариант с полным приводом оснащен двумя двигателями мощностью 278 л. с. и аккумулятором емкостью 70 кВт-ч, что позволяет проехать до 501 км без подзарядки.

Источник

Cars.ru

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