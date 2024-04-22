Опасный индикатор на панели автомобиля: предвестник неисправности двигателя

При обнаружении на приборной панели автомобиля индикатора низкого давления масла водитель должен немедленно принять меры - советует Михаил Колодочкин, эксперт журнала "За рулем".

Эксперт подчеркивает, что продолжать движение без достаточного количества масла крайне опасно, так как масло не только смазывает детали двигателя, но и обеспечивает его охлаждение и защищает от загрязнений.

После того, как двигатель остановлен, следует вызвать эвакуатор, отмечает специалист. Важно помнить, что при неработающем двигателе автомобиль фактически лишается гидроусилителя руля (если, конечно, он установлен).

Далее необходимо выяснить причину возникновения проблемы с давлением масла. Иногда индикатор загорается из-за недостаточного количества масла в двигателе или из-за невнимательности владельца, который забыл профилактику. В случае дефицита масла достаточно его долить до необходимого уровня, и если индикатор погас, можно продолжить движение.

Как отмечает эксперт, в критической ситуации можно использовать любое доступное масло. Однако важно, чтобы оно было именно моторным, а его качество и вязкость соответствовали требованиям. В любом случае, замена масла на новое будет необходима при первой же возможности.

Ранее было опубликовано исследование о стоимости комплексной подготовки автомобиля к летнему сезону. Освещение этой темы провели специалисты онлайн-сервиса "Авито Товары".