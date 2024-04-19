Land Rover Defender в стиле рестомод, созданный на базе внедорожника Jeep

Тем не менее, компания Blackbridge Motors решила воплотить эту задумку в жизнь, создав новейший рестомод Defender, который получил шасси от Jeep JK Wrangler и мотор LS3 V8 от GM.

Этот уникальный автомобиль, названный Blackbridge Motors Defender 110 Mark IV, объединил в себе классический дизайн Defender с современными технологиями. Автомобиль имеет увеличенный на шесть дюймов дорожный просвет и удлиненную колесную базу в 116 дюймов.

Основатель компании Blackbridge Motors Скотт Гилберт гордится своим творением, которое отличается не только внешним видом, но и производительностью. Благодаря многолетнему опыту работы с Defender, Гилберт разработал уникальный процесс сборки, который учитывает индивидуальные предпочтения каждого клиента.

Автомобиль Mark IV оснащен двигателем GM Performance объемом 6,2 литра V8 LS3 мощностью 425 лошадиных сил. Совместно с трансмиссионными компонентами General Motors и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, этот двигатель обеспечивает высокую производительность и удобство обслуживания.