В данном случае автомобиль способен преодолеть даже самые отдаленные места на планете

Свежие подробности о новой внедорожной версии Leopard 5 пока остаются скрытыми. Автопроизводитель не торопится делиться информацией, включая размер увеличенного дорожного просвета. Однако в компании BYD заверяют, что новинка будет отлично справляться с бездорожьем и лесными тропами.

В новой версии ожидается комбинированная окраска и надстройка на крыше. Для доступа к ней предусмотрена лестница на корме. Но пока нет никаких подробностей о характеристиках и особенностях автомобиля.

Обе модификации Leopard 5, несмотря на свою позиционировку как экстремальные, не оснащены силовыми бамперами. Также у них установлены моторы, аналогичные стандартным внедорожникам.

BYD Leopard 5 представляет собой 680-сильный гибрид, способный разогнаться до сотни за 4,8 секунды. Автомобиль может проехать до 1200 километров без подзарядки. Вероятно, новые варианты Leopard 5 были выпущены с целью привлечь большую аудиторию, в частности, любителей активного отдыха и внедорожных заездов.

Ранее было объявлено, что BYD готовит новый пикап для конкуренции с Ford Ranger. Подробности об этой модели пока держатся в секрете.