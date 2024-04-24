Марти установил лучшее время во второй день испытаний.

В испанской Барселоне прошел второй день тестирований Формулы 2. На этот раз лучшее время показал гонщик Campos Racing Хосе-Мария Марти, который стал лидером утренней сессии.

Утром сегодняшнего дня погода порадовала участников тестов – солнце светило ярко. Гонщики сразу принялись за работу, сначала сосредотачиваясь на коротких заездах вокруг трассы, что позволило им постоянно улучшать свои результаты. В течение утра показатели лучших времен достигались сначала Корреа, затем Хаджар и Ферсхор.

Посередине сессии на трассе появились красные флаги из-за проблем с машиной Ритомо Миаты на участке между 10-м и 11-м поворотами.

После небольшой паузы на трассе работа возобновилась, и за час до конца утренней сессии лучшее время показал Хосе-Мария Марти – 1:23.681. Самое большое количество кругов утром проехал лидер первого дня Габриэль Бортолето – 71 круг.

Через десять минут после старта дневной сессии на трассе снова появились красные флаги из-за остановки Франко Колапинто на втором секторе. После возобновления сессии гонщики продолжали работать по своим программам, сменяя друг друга на верхних строчках таблицы результатов.

Лучшее время дневной сессии установил японский гонщик Rodin Motorsport Ритомо Миата – 1:24.878. Больше всего кругов проехал Зак О'Салливан – 68.

Финальный день тестов пройдет в четверг, и участники Формулы 2 готовятся к новым вызовам и проверкам.