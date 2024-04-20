Фернандо Алонсо: Сайнс не отклонился от траектории

Инцидент между Фернандо Алонсо и Карлосом Сайнсом произошел на 16-м круге спринта Гран-при Китая. По окончании заезда гонщик из команды Aston Martin оказался вынужден покинуть гонку из-за прокола шины и повреждения днища своего болида после столкновения с пилотом Scuderia Ferrari.

Фернандо Алонсо выразил свою точку зрения на случившееся и отметил, что ситуация на трассе была довольно сложной. "Мы с Карлосом Сайнсом шли колесо к колесу, соперничая несколько кругов подряд. Я был вынужден даже покинуть идеальную гоночную линию в восьмом повороте, чтобы избежать столкновения. Однако на девятом повороте он не уступил мне место, что привело к касанию наших машин".

"Для нас, - отметил пилот, - в спринте шло дело о сборе двух-трех очков, так как по чистой скорости мы могли бы надеяться на седьмое или восьмое место. Жаль, что мы не смогли финишировать, но, по крайней мере, потеряли не так уж и много очков", - добавил спортсмен.