Фронтальная часть Ferrari F40 оторвана в аварии на автостраде молодым сотрудником дилерского центра.

В воскресенье утром Ferrari F40 несчастно столкнулась с стеной туннеля Энгельберг в Германии. 24-летний сотрудник дилерского центра каким-то образом разбил автомобиль по дороге на автомобильную выставку, оторвав переднюю часть машины после столкновения с обеими сторонами туннеля.

Происшествие случилось около 8 утра 21 апреля недалеко от Штутгарта, примерно в 11 милях от Motorworld в Бёблингене. Представитель полиции рассказал Bild, что неясно, вызвала ли аварию чрезмерная скорость или технический дефект. Парамедики быстро прибыли на место происшествия, отвезли водителя в больницу для обследования.

Представитель Mechatronik Паскаль Стефан рассказал изданию, что водитель не пострадал в аварии. Однако новостной репортаж SWR Aktuell опроверг это, говоря, что водитель пострадал в аварии, но не сообщил о степени его травм.

Ferrari F40, дебютировавшая в 1987 году в честь 40-летия компании, была последним автомобилем, лично утвержденным Энцо Феррари. Автопроизводитель выпустил всего 1 315 экземпляров, и по словам Стефана, сколько из них сохранилось до сих пор, неизвестно. Он назвал F40 последним великим шедевром Энцо. Автомобиль был выпущен с двигателем V8 объемом 2,9 литра с турбонаддувом мощностью 471 лошадиная сила и пятиступенчатой механической коробкой передач, единственной доступной вариантой.

В посте в Facebook от 15 марта Mechatronik объявила о прибытии автомобиля в дилерский центр, хвалив его обширную историю обслуживания и владения. Сейчас он больше не указан на сайте компании, где изначально была опубликована цена $3,2 миллиона за автомобиль с пробегом 13 110 миль. Motor1 обратился к Mechatronik за дополнительной информацией об аварии и будущем автомобиля. Мы обязательно обновим эту статью, как только получим ответ.

Похоже, авария повлекла значительные повреждения лишь передней части автомобиля, сорвав капот — кажется, будто его просто сняли и поставили на землю рядом с Ferrari. Отсутствует также передний бампер, и по мнению Стефана, большинство повреждений — это кузовные работы, которые, скорее всего, можно восстановить. Надеемся, что передняя подвеска вышла из аварии без серьезных повреждений. Автомобиль слишком редок, и его стоимость слишком высока, чтобы просто выбросить на свалку.

Фото: Andreas Rometsch/picture-alliance/dpa/AP Images

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