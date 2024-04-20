Гонка на Гран При Тосканы: Макс Ферстаппен оценил первые круги как хаотичные

В первом спринте сезона пилот Макс Ферстаппен выступил великолепно, начиная гонку с 4-й позиции и все равно одержав победу. Старт прошел не без хаоса, по словам гонщика, его обгоняли агрессивно, а Карлос Сайнс на новых шинах создавал определенные трудности.

Первые круги также сопровождались проблемами с батареей, однако команда справилась с этой ситуацией, и гонщик смог улучшить баланс машины, что позволило ему контролировать состояние шин и чувствовать себя увереннее на трассе.

Ферстаппен отметил, что собрано много ценной информации, которая поможет подготовиться к предстоящему Гран При. Теперь главное - провести квалификацию максимально успешно, чтобы выйти на стартовую позицию, которая облегчит задачу в первых кругах гонки.

Несмотря на уверенность в своих способностях, гонщик признал, что переменчивое направление и сила ветра могут создать дополнительные сложности на трассе, усложняя задачу пилотирования и требуя от него максимальной концентрации.