Ферстаппен победил в квалификационной гонке в Шанхае

В Шанхае провели уик-энд с субботним спринтом после долгой паузы в Китае. Начало гонки оказалось непривычным для большинства зрителей Формулы 1, которые находились в глубоком сне.

Новый формат предполагал замену второй тренировки на квалификацию к спринту, а сам спринт заменял третью тренировку. Гонщикам предстояло проехать 19 кругов на трассе, где дождь затруднил квалификацию.

На старте спринта Хэмилтон опередил Норриса, возглавив гонку. Расселл стартовавший на Soft, был единственным на такой резине. Первая десятка претерпела изменения уже на втором круге, а борьба между гонщиками только усиливалась.

В ходе гонки Ферстаппен смог обогнать Хэмилтона и выйти вперед на 10-м круге. Победу на первом спринте в сезоне одержал именно голландец.

Макс Ферстаппен выиграл спринт, Льюис Хэмилтон занял второе место, а Серхио Перес финишировал третьим. Сейчас предстоит квалификация к завтрашнему Гран При.

Лучший круг установил Льюис Хэмилтон, а Фернандо Алонсо покинул гонку после прокола колеса. Гонщики Ferrari также не обошли стороной инцидентов на трассе.

Текущее положение в чемпионате включает в себя Макса Ферстаппена на первом месте с 85 очками, за ним следует Серхио Перес с 70 очками. Scuderia Ferrari занимает вторую строчку среди конструкторов, отставая от Oracle Red Bull Racing.