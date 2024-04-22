Ford Transit снова доступен на российском рынке, но уже из Китая и с обновленным дизайном.

На российский рынок начали поставку крупные партии фургонов Ford Transit, которые были обновлены в прошлом году.

Внешность американской модели этого года производства претерпела изменения в передней части кузова, однако оснащение почти не изменилось.

Под капотом данного автомобиля установлен двухлитровый дизельный двигатель мощностью 154 «лошадиные силы». Возможна как механическая коробка передач, так и автоматическая.

Российские поклонники автомобилей могут заказать поставку фургона с двигателем объемом два литра и мощностью 220 лошадиных сил. Цена варьируется от 5 миллионов 300 тысяч до 9 миллионов рублей.

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