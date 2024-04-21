Резкое увеличение стоимости подержанных автомобилей ведет к росту спроса

Импорт автомобилей стал сложнее и дороже. Это привело к тому, что некоторые покупатели стали активнее рассматривать варианты на подержанном рынке, вместо того чтобы покупать новые автомобили у официальных дилеров. Другие же решили не откладывать своё решение о покупке транспортного средства, опасаясь предстоящего повышения цен, как предсказывают аналитики.

По данным компании Frank Auto, некоторые подержанные автомобили могут подорожать на 15-20%. В связи с такими прогнозами, неудивительно, что некоторые россияне поторопились купить автомобиль по доступным ценам, прежде чем цены резко вырастут.

При выборе подержанного автомобиля важно проанализировать несколько ключевых факторов, таких как история обслуживания, пробег, состояние кузова, а также общее механическое состояние. Это поможет выявить потенциальные проблемы и сделать осознанный выбор.

Будущим владельцам необходимо убедиться, что выбранный автомобиль не имеет арестов или юридических проблем. Проверка правового статуса автомобиля важна для избежания неприятностей после покупки.

Специалисты авторынка советуют обратиться за помощью к опытным знакомым или автоэксперту при осмотре подержанного автомобиля. Присутствие специалиста поможет выявить скрытые проблемы и принять правильное решение.

Также следует помнить о возможности снижения стоимости автомобиля путем торга. Покупатели могут указать продавцу на недостатки автомобиля, чтобы договориться о более выгодной цене.