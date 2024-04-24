Редактор главного автомобильного журнала "За рулем" Кадаков узнал все детали о крупном кроссовере "Москвич 8"

Джей Эй Си X8 Plus (также известный как Sehol X8 Plus) стал источником вдохновения для нового «Москвича 8». Этот китайский кроссовер предлагает три ряда сидений и места для семи человек.

Автомобиль имеет передний привод и оснащен 174-сильным 1,5-литровым турбированным двигателем, который работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. Высота дорожного просвета составляет всего 17 см.

Главный редактор журнала «За рулём», делая анонс о предстоящем автомобиле, охарактеризовал «Москвич 8» как семейный автомобиль. По его словам, продажи новинки должны начаться в конце текущего года. Пока официальных цен нет, однако главный редактор намекнул на базовую цену в районе 2,5 миллиона рублей.

По всей видимости, производство нового «Москвича 8» будет вестись крупноузловым методом. Никто не станет разворачивать полноценное производство, пока не будет ясности относительно заинтересованности покупателей в новом автомобиле.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что автодилеры в Москве уже рассказывают о последних экземплярах «Москвичей» по старым ценам.