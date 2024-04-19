GMC выпустит Terrain 2025 с более агрессивным дизайном

GMC представил анонс на новую модель Terrain третьего поколения. Компания далее детали о внешности новинки, сосредотачивая внимание на дизайне фар. Тизер демонстрирует усиленную версию AT4 с темной окантовкой вокруг решетки радиатора, что придает автомобилю более агрессивный вид по сравнению с предыдущей моделью.

GMC обещает, что Terrain следующего поколения будет более смелым и дерзким, но не раскрывает других подробностей. Ожидается, что новинка будет иметь сходства с Chevrolet Equinox, который также обновили на 2025 год. Обновленный Equinox в четвертом поколении стал шире на два дюйма, но сохранил общие пропорции с предыдущим поколением.

Большие изменения затронули интерьер Equinox, и ожидается, что GMC Terrain получит аналогичные обновления. В частности, новинка получит 11-дюймовую цифровую панель и 11,3-дюймовый информационно-развлекательный экран с интегрированным Google, что значительно превосходит предыдущий семидюймовый экран.

Новый дизайн интерьера Equinox выделяется мягкими материалами и физическими кнопками климат-контроля, создавая более премиальный вид.

В обновленном Equinox будет установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с мощностью 175 л.с. и крутящим моментом 275 Нм. Новое программное обеспечение позволяет улучшить экономию топлива. Версии с передним приводом получат CVT трансмиссию, в то время как полноприводные будут оборудованы восьмиступенчатым автоматом.

GMC планирует представить новый Terrain позднее в этом году. Кроме того, автопроизводитель обновит Yukon в ближайшие месяцы, а новая Acadia 2024 года появится в продаже уже этой весной.

Фото: Carsweek.ru

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