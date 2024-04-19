Гран При Китая: Особенности двигателей

В процессе соревновательного сезона формула 1 команды сможет использовать определенное количество элементов силовой установки без наказаний.

По новым правилам, команды могут использовать по четыре двигателя внутреннего сгорания, турбины, MGU-H и MGU-K, по два накопителя энергии и блока управляющей электроники без наказаний.

Однако, если установлен первый элемент, превышающий лимит, команда наказывается потерей 10 позиций на старте, второй и последующие - потерей пяти мест.

Если в результате замен штраф превышает 15 позиций, гонщик начинает гонку с последнего ряда.

Кроме того, замена выхлопных систем ограничена восьмью за весь сезон, каждая последующая замена также влечет штраф.

Сегодня FIA опубликовала список элементов силовых установок, установленных на болиды перед Гран При Китая в Шанхае. Однако, уже сегодня некоторые команды совершат замены.

Согласно опубликованным данным, перед стартом Китайской гонки, Макс Ферстаппен и Серхио Перес из Red Bull установили по два двигателя, турбины, MGU-H, MGU-K, один накопитель энергии и блок управляющей электроники, но третью выхлопную систему.

У Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла из Mercedes в установлено два двигателя, турбины, MGU-H, MGU-K, один накопитель энергии и блок управляющей электроники для каждого гонщика, а также две выхлопные системы.

У Шарля Леклера и Карлоса Сайнса из Ferrari установлены по одному элементу каждого типа, включая два двигателя, турбины, MGU-H и MGU-K, один накопитель энергии и блок управляющей электроники, а также две выхлопные системы.

Также стоит отметить, что у Даниэля Риккардо и Юки Цуноды из команды RB, а также у Валттери Боттаса из Sauber установлены аналогичные силовые установки.

Каждая команда стремится соблюдать установленные ограничения и подготовить болиды к гонкам наилучшим образом с учетом всех требований и технических нюансов.