Гран-при Китая: Ферстаппен - Норрис - Перес

В Шанхае прошёл Гран При Китая, вернувшийся в календарь после пятилетнего перерыва. Теперь турнир проходит в обновлённом формате, включая субботний спринт. Болельщики активно заполнили трибуны, отличаясь от предыдущих лет, когда арены оставались полупустыми.

Спринтовый уик-энд начался с отличной тренировки у Стролла, затем Норрис показал лучшее время на квалификации к спринту, который в свою очередь выиграл Ферстаппен.

На стартовой решётке лидировали гонщики Red Bull Racing, за ними следовали Алонсо и Норрис, затем Пиастри и Леклер. Сарджент стартовал из пит-лейна за нарушение правил.

Гонщики вышли на трассу с разными составами шин от Pirelli - от Soft до Hard. Стролл, Хэмилтон, Цунода и Сарджент стартовали на Soft, в то время как Магнуссен решил начать гонку на Hard.

На старте Ферстаппен удержал лидерство, а Алонсо опередил Переса, поднявшись на вторую позицию. Расселл показал отличное обгоняющее мастерство, обогнав Леклера и Сайнса, в то время как Чжоу потерял три позиции.

После серии обгонов первая десятка выглядела следующим образом: Ферстаппен, Алонсо, Перес, Норрис, Пиастри, Расселл, Леклер, Сайнс, Стролл и Хюлкенберг.

Гонка продолжалась с интригами и обгонами, а инциденты на трассе не обошли стороной. В конечном итоге, Ферстаппен одержал победу, Норрис финишировал вторым, а Перес поднялся на третью ступеньку пьедестала.

Следующая гонка пройдёт через две недели в Майами.

Алонсо показал лучший круг за гонку, установив новый рекорд на трассе.

В итоговой таблице чемпионата лидирует Макс Ферстаппен, за ним следуют Перес и Леклер. В командном зачёте первенствует Oracle Red Bull Racing.