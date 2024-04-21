Гонка в Китае: Отзывы после Гран-при

Китайский этап Гран-при Формулы-1 стал настоящим триумфом для гонщика команды Red Bull Racing Макса Ферстаппена. Он победил в обеих гонках уик-энда, включая субботний спринт. Директор Pirelli Motorsport Марио Изола отметил высокую скорость и силу Ферстаппена, а также интересные события, происходившие позади лидера. Он также отметил, что все три состава резины Pirelli показали хорошую производительность на этой трассе.

Однако гонщик команды McLaren Ландо Норрис смог покорить Ферстаппена и занять второе место. Он поделился радостью от такого результата и отметил отличную работу команды на пит-стопах. Норрис также удивился скорости McLaren и отсутствию темпа у команды Ferrari.

Серхио Перес из команды Red Bull Racing признал, что команда не смогла показать свой лучший темп в этом уик-энде. Он отметил проблемы с балансом и деградацией шин, что затруднило борьбу за победу. Однако Перес считает, что команда сможет улучшить свои результаты в следующей гонке.

Команда Mercedes-AMG PETRONAS также столкнулась с проблемами в Китае. Руководитель команды Тото Вольфф признал, что результаты команды недостаточно хороши и что машине не хватает скорости. Он подчеркнул необходимость исправить ошибки и продолжить работу над улучшением машины.

Джордж Расселл из команды Mercedes-AMG PETRONAS выразил разочарование результатами гонки, но сказал, что команда будет работать над улучшением и готовиться к следующей гонке в Майами.

Команда Aston Martin Aramco также столкнулась с проблемами в Китае. Гонщик Фернандо Алонсо отметил, что команда не смогла найти достаточный темп, но смогла заработать несколько очков и получить бонус за лучший круг. Он выразил надежду на улучшение гоночного темпа команды и подготовку новых технических новинок.

Гонщик команды Williams Racing Алекс Элбон считает, что команда продемонстрировала свой потенциал, но не смогла заработать очки. Он выразил надежду на улучшение результатов команды и подготовку новых обновлений.

Команда Haas F1 Team заработала одно очко в гонке благодаря гонщику Нико Хюлкенбергу. Руководитель команды Айо Комацу выразил удовлетворение результатами команды и отметил безупречную работу гонщика и команды.

Гонщик Alpine F1 Team Эстебан Окон считает, что команда добилась желаемого результата в гонке, но мало не хватило до заработанных очков. Он выразил надежду на дальнейшее улучшение и работу над повышением гоночного темпа команды.

Гонщик команды Visa Cash App RB Formula One Team Юки Цунода показал хороший темп в гонке, но не смог доехать до финиша из-за схода. Он поделился разочарованием и сказал, что команда будет работать над устранением проблем и подготовкой к следующей гонке.

Таким образом, гонка в Китае принесла много интересных событий и результатов. Команды продолжат работу над улучшением своих машин и готовиться к следующему этапу в Майами.