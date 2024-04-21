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Гонка за Гран-при Китая: Что нас ожидает по погоде?

В минувшую пятницу небо над гоночной трассой открыло свои шлюзы, сделав подарок гонщикам в виде дождя. Однако, на следующий день, в субботу, гонщики уже соревновались на сухой дороге, демонстрируя мастерство в сложных условиях.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.04.2024, 00:11
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Фото: F1news.ru

В минувшую пятницу небо над гоночной трассой открыло свои шлюзы, сделав подарок гонщикам в виде дождя. Однако, на следующий день, в субботу, гонщики уже соревновались на сухой дороге, демонстрируя мастерство в сложных условиях. По прогнозу, в воскресенье осадков не ожидается, что обещает захватывающие гонки.

Определенный порядок предписывает гонщикам стартовать на формировочный круг в 15:00 по местному времени. К этому времени термометры покажут +21°С, небо будет укутано облаками, а слабый северный ветер лишь добавит остроты соревнованиям. Прогноз погоды радует – дождя не предвидится.

Источник

Cars.ru

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