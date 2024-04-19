Прогноз погоды на субботу Гран-При Китая

Сегодняшний день оказался непростым для гонщиков из-за дождя, затруднившего квалификацию к предстоящему спринту. Однако завтра ситуация обещает улучшиться, и участники гонки могут рассчитывать на более благоприятные условия.

Начало спринта намечено на 11:00 по местному времени. К этому времени температура воздуха поднимется до +22°C, небо будет облачным, а западный ветер будет дуть умеренно.

Отборочные заезды к воскресной гонке стартуют в 15:00. К этому времени ветер немного утихнет, и солнце начнет пробиваться сквозь облака. Прогнозируется, что температура воздуха составит около +23°C, и вероятность дождя не превысит 5%.